رئيس الديوان الملكي ينقل تعازي الملك وولي العهد بوفاة وزير الإغاثة الفلسطيني

وطنا اليوم_عمان- 21 كانون الثاني 2025-بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء بوفاة وزير الدولة لشؤون الإغاثة في الحكومة الفلسطينية باسل ناصر.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، في مقر المجلس الوطني الفلسطيني، في عمان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأعرب العيسوي عن خالص التعازي لأسرة الفقيد، بهذا المصاب الجلل، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.