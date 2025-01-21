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الأرصاد الاردنية تزف خبرا سارا لعشاق الشتاء

منذ 3 ساعات
الأرصاد الاردنية تزف خبرا سارا لعشاق الشتاء

وطنا اليوم_من المتوقع أن تتأثر المملكة يوم الخميس المقبل بكتلة هوائية باردة ورطبة، مما يؤدي إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ليكون الطقس بارداً نسبياً وغائماً جزئياً إلى غائم في معظم المناطق.

 وبمشيئة الله، يُتوقع تساقط زخات متفرقة من الأمطار بين الحين والآخر في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، بالإضافة إلى أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وقد تكون مصحوبة بالرعد أحياناً.

 وبحسب توقعات دائرة الأرصاد الجوية، يستمر الطقس يوم الجمعة بارداً نسبياً وغائماً جزئياً إلى غائم في أغلب المناطق، مع بقاء فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في الأجزاء الغربية من المناطق الشمالية والوسطى، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


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