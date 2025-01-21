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إصابة 4 جنود إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة في جنين

منذ 4 ثواني
إصابة 4 جنود إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة في جنين

وطنا اليوم_قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 4 جنود إسرائيليين أصيبوا بجراح في جنين

 

وأشارت إلى أن الجنود بانفجار عبوة ناسفة، مبينة أن جراحهم بين متوسطة وخفيفة.

 

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية (تابعة للسلطة الفلسطينية)، اليوم الثلاثاء، أعلنت ارتفاع عدد الشهداء إلى 8، والإصابات إلى 35، في عدوان الاحتلال المتواصل على جنين ومخيمها، شمال الضفة الغربية، وذلك عقب انسحاب قوات أمن السلطة الفلسطينية من المنطقة.

 

وأكّدت مصادر محلية “انسحاب أجهزة أمن السلطة الفلسطينية من محيط مخيم جنين بعد بدء الاقتحام من قبل قوات الاحتلال”.

 

وحسب صحيفة /هآرتس/ العبرية، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي طلب من قوات السلطة الفلسطينية الانسحاب من المنطقة قبل بدء الاقتحام.

 

وتواصلت الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، إذ أعلنت “كتيبة جنين” التابعة لـ”سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، أنها “تواصل التصدي لقوات الاحتلال المقتحمة في محاور القتال، وتمطر قوات العدو بزخات كثيفة من الرصاص”.

 

وأكدت “كتيبة جنين” استمرار مقاومتها ضد قوات الاحتلال، مشددة على أن “المقاومة لن تتراجع في الدفاع عن أرضها وشعبها”.

 

وتأتي هذه العملية في إطار تصعيد عسكري متواصل من قبل قوات الاحتلال في الضفة الغربية، خاصة في مناطق شمالها مثل جنين، التي تشهد توترات متكررة بين المقاومة الفلسطينية وأجهزة “أمن السلطة” من جهة وبين المقاومة وقوات الاحتلال من جهة أخرى.


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