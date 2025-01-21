القوات المسلحة تحتفل بيوم الشجرة

وطنا اليوم:مندوباً عن رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، رعى المساعد للإدارة والقوى البشرية اليوم الثلاثاء، احتفال القوات المسلحة بيوم الشجرة في كتيبة خالد بن الوليد/ 15إحدى وحدات لواء الملك حسين بن علي.

وبُدأ الاحتفال بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم.

وقال قائد لواء الملك حسين بن علي في كلمة له: إن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية دأبت على الاحتفال بهذه المناسبة في كل عام تعزيزاً للوعي بأهمية “الأشجار” ودورها الحيوي في حياتنا، وإننا نغرس معها قيم الاستدامة والمحافظة على موارد وطننا الطبيعية فتصمد الأشجار في مواجهة التحديات الطبيعية.

بدوره، قال عميد كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية: “إن الشجرة من أعظم نعم الله تعالى، فهي تمنح بسخاء وبلا منّة، وتردّ الحسنة الواحدة مئات الحسنات وإنها رمز نهضة الأمم وأساس اقتصادها والينبوع الكريم الذي يمدها بالقوة والحياة”، مضيفاً أن الاحتفال بيوم الشجرة بدأ في عهد الملك المؤسس عبدالله الأول طيب الله ثراه، في كانون الثاني عام 1939، وأصبح تقليداً أردنياً عريقاً، وما زال الهاشميون الكرام يحافظون على هذه السُنّة الطيبة ويرعونها بأنفسهم في بلدنا المبارك الذي أسّس على الإسلام والعروبة وتشرّف بقيادته الهاشمية الحكيمة.

وفي ختام الحفل، شارك المساعد للإدارة والقوى البشرية والحضور في غرس الأشجار، تأكيداً على أهمية الحفاظ على الغطاء النباتي وحماية البيئة، وتجسيداً لقيم الخير والعطاء والانتماء العميق للوطن.