الخيرية الهاشمية”: نعمل على إيصال مساعدات إلى غزة بأكبر قدر ممكن

وطنا اليوم_قال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، الثلاثاء، إن العمل مستمر لاستثمار الهدنة في غزة بإرسال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى القطاع .

وأضاف الشبلي، أنه لحشد مزيد من المساعدات للأيام المقبلة ولإتاحة إرسال كم أكبر، لجأنا إلى أحد الشراكات مع منظمة من سنغافورة بإندونيسيا وساهمت بجزء من الدعم الإغاثي لقطاع غزة، وفقا للمملكة.

وأكد الشبلي أن عدد المنظمات التي تم توقيع شراكات معها ما يزيد عن 131 منظمة.

ولفت إلى أن الهيئة تحاول الآن إرسال المساعدات إلى شمال قطاع غزة بنوع وكم كان لا يصلها خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الجهد مستمر بإرسال القوافل خلال الأيام المقبلة وبوتيرة عالية.

وأشار إلى الدور الدبلوماسي الأردني تمكن من تثبيت ما يسمى بالممر الإغاثي الأردني حيث أصبح الآن طريقا إغاثيا رسميا لإرسال المساعدات إلى قطاع غزة، لذلك كثير من المنظمات والدول أصبحت تتجه للأردن لإرسال المساعدات لقطاع غزة.

قالت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، إن 100 شاحنة أردنية جديدة وصلت صباح الثلاثاء، إلى المعبر الشمالي لقطاع غزة.

وأوضحت الهيئة، أن القافلة تضم 100 شاحنة وتحمل المساعدات والمواد الغذائية والإغاثية لتوزيعها على الأهل في غزة.

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، قالت سابقا، إن عدد القوافل التي تم إرسالها لأهلنا في غزة وبالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية وصل إلى 141 قافلة ضمت 5127 شاحنة.