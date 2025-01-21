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سمو ولي العهد يشارك في الاجتماع 55 للمنتدى الاقتصادي العالمي

منذ 4 ثواني
سمو ولي العهد يشارك في الاجتماع 55 للمنتدى الاقتصادي العالمي

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، يشارك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، يوم غد الأربعاء، بأعمال الاجتماع السنوي الخامس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، الذي يقام تحت شعار “التعاون من أجل العصر الذكي”.
ويهدف المنتدى، الذي انطلق أمس الاثنين ويستمر حتى يوم الجمعة، إلى تعزيز الابتكار والتعاون لمواجهة التحديات العالمية الكبرى، كتغير المناخ، والاستخدام غير الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، فضلا عن تعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة.
ويعقد سموه، على هامش فعاليات المنتدى، لقاءات مع شخصيات سياسية واقتصادية تشمل رؤساء وفود دول مشاركة، ورجال أعمال، ورؤساء تنفيذيين ومؤسسي شركات عالمية.


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