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رسائل إسرائيلية على هواتف المقدسيين تطالبهم بمغادرة الضفة

منذ 4 ثواني
رسائل إسرائيلية على هواتف المقدسيين تطالبهم بمغادرة الضفة

وطنا اليوم:قالت مصادر إن مئات المقدسيين تلقوا رسائل هاتفية من أرقام إسرائيلية تطالبهم بمغادرة أحياء في شمال القدس المحتلة.
وأفادت المصادر بأن الرسائل تطالب المقدسيين وحاملي الهوية الإسرائيلية بمغادرة الضفة الغربية، لأنه سيتم إغلاقها بالكامل.
يأتي هذا، فيما نفذت قوات الاحتلال عمليات اقتحام في مدن وبلدات مختلفة في أرجاء الضفة الغربية، كما شددت قوات الاحتلال إغلاقها مدينة أريحا، لليوم الثاني على التوالي، واستمرت بفرض حصار مشدد على عدد من المدن في جنوب وشمال الضفة، عبر إغلاق الحواجز العسكرية، ومنع حركة السير بشكل شبه كامل منذ مساء أمس، ما تسبب في اختناقات مرورية، وعرقلة حياة المواطنين الفلسطينيين.
يشار إلى أنه خلال عام 2024، نفذ مستوطنون 2971 انتهاكا بالضفة الغربية أدت إلى مقتل 10 فلسطينيين وإتلاف أكثر من 14 ألف شجرة، بحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية).
وبموازاة حرب الإبادة في غزة، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن مقتل 860 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و700 فلسطيني، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.


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