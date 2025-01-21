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سموتريتش: سنستبدل القيادة العسكرية تمهيدا لاستئناف الحرب

منذ 7 ثواني
سموتريتش: سنستبدل القيادة العسكرية تمهيدا لاستئناف الحرب

وطنا اليوم:قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن الفترة المقبلة ستشهد استبدال القيادة العسكرية العليا في إسرائيل تمهيدا لاستئناف الحرب.
جاءت هذه التصريحات عقب اعلان أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي استقالته، واعترف في بيان بإخفاقه في التصدي لهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأعلن هاليفي بوضوح: “أتحمل المسؤولية عن فشل الجيش في 7 أكتوبر 2023″، وأضاف “مسؤوليتي عن الفشل الفظيع ترافقني يوما بيوم وساعة بساعة”.


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