وزارة الأوقاف تدعو إلى أداء صلاة الاستسقاء الجمعة المقبل

وطنا اليوم:دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المواطنين إلى أداء صلاة الاستسقاء الجمعة المقبل، في جميع مناطق المملكة، إحياءً للسنة النبوية الشريفة.

وقالت الوزارة في بيان، إن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة عمم على مديري الأوقاف بالمملكة والأئمة والخطباء، إقامة صلاة الاستسقاء، بعد صلاة الجمعة.

وحث الخلايلة المواطنين على الإكثار من الاستغفار والتوبة وتقديم الصدقات والصيام، والتذكير برد المظالم إلى أهلها امتثالا لقول الله تعالى في كتابه العزيز (إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا)، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يمن علينا برحماته وبركاته التي لا تنقطع ولا تنضب.