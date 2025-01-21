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الأمن: الفيديو المتداول لدهس سيدة وبناتها الثلاث وقع السبت الماضي

منذ 6 ثواني
الأمن: الفيديو المتداول لدهس سيدة وبناتها الثلاث وقع السبت الماضي

وطنا اليوم:أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله اليوم الثلاثاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحادثة دهس سيدة وبناتها الثلاث في إربد.
وأكد أن الحادثة وقعت يوم السبت الماضي، ولم يتم تقديم أي شكوى في حينه، حيث تم الاتفاق مع السائق على مراجعة المستشفى لإجراء الفحوصات وعلاج الفتيات.
وأشار الناطق الإعلامي إلى أن ذوي الفتيات تقدموا اليوم الثلاثاء بشكوى لدى المدعي العام والشرطة بعد خلاف مع السائق حول العلاج، وتم إرسال الفتيات للمستشفى للحصول على التقارير الطبية اللازمة، كما تم ضبط السائق، وسيتم إحالة القضية إلى القضاء بعد الانتهاء من التحقيقات كافة.


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