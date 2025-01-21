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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الفايز والعبيدات

منذ 12 ثانية
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الفايز والعبيدات

وطنا اليوم_عمان 21 كانون الثاني2025 -* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشيرة الفايز/ بني صخر وإلى عشيرة العبيدات.

 

ففي منطقة أم العمد، بلواء الجيزة، بعمان، نقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى قبيلة بني صخر وعشيرة الفايز بوفاة ممدوح سلطان الفايز.

 

وفي منطقة الصويفية، في لواء وادي السير، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة العبيدات، بوفاة المحامي شوكت محمد عبيدات، شقيق العين الدكتور هايل عبيدات.

 

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان.


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