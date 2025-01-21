الدكتور حسن مبيضين مستعد للتدريس مجانا في غزة

وطنا اليوم:أعلن الدكتور حسن مبيضين على حسابه في الفيس بوك عن إستعداده لتدريس اللغة العربية عن بعد لأي جامعة أو كلية متوسطة أو مدرسة أو مركز ثقافي في قطاع غزة مجانا ولوجه الله تعالى … أو أية مادة أخرى في العلوم الإنسانية والتربوية والإجتماعية.

يذكر أن الدكتور حسن مبيضين أستاذ جامعي و ضليع في اللغة العربية وخطيب مفوه ويدير الحوارات في غير منتدى فكري لا سيما المنتدى العالمية للوسطية ومحرر مطبوعاته وكبير المحررين لمطبوعاته عدا أنه رئيس جمعية خيرية في الكرك. “جمعية الشهيد محمود المبيضين” الذي قضى شهيدا على ثرى فلسطين الحبيبة