الحكومة: لا يوجد في تاريخ الأردن نقطة دم سياسية واحدة

وطنا اليوم:ألقى وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، محاضرة حول التداعيات الإقليمية على المشهد الوطني، حيث تناول خلالها عدة محاور تتعلق بالموقف الأردني إزاء العدوان على غزة والمواقف الإقليمية والدولية المتعلقة به.

وأشار المومني إلى أن الأردن نجح في “اختراق الرأي العالمي” من خلال التأكيد على ضرورة عدم حدوث أجواء انتقامية ضد المدنيين العزل في غزة، مؤكدًا أن الموقف الأردني كان “مشرفًا وشجاعًا ويحترم” على الساحة الدولية.

وأضاف أن الأردن قد وظف الأدوات الإعلامية بشكل فعال لنقل رسالته للعالم، وأوضح أن “ثبات الفلسطيني على أرضه يعد مصلحة أردنية”.

كما كشف عن الجهود الدبلوماسية الكبيرة التي بذلها الأردن لتمكين إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة جواً وبراً.

وأعرب المومني عن فخره بالموقف الأردني المشرف، مؤكدًا أنه لا مجال لأي مزاودة على هذا الموقف سواء داخليًا أو خارجيًا.

الموقف من سوريا

وبين المومني أنه منذ بدء الأزمة السورية كان الموقف الأردني أنها لن تنتهي بسرعة وسيكون ضحاياها الآلاف.

وأكد المومني أن الأردن تمكن من حماية الحدود مع سوريا من تهريب المخدرات والأسلحة والمليشيات.

وأوضح أن الاردن كان منذ البداية مع خيار الشعب السوري لكي تكون “سوريا مستقرة”.

وتابع:”الأردن يمتلك عوامل قوة كبيرة منها القيادة الحكيمة الراشدة العاقلة والوازنة”، قائلا:”لا يوجد في تاريخ الاردن نقطة دم سياسية واحدة ومؤسسات الاردن فاعلة من أمن وجيش والمواطن الأردني واعي”.

زيارات المحافظات

وحول زيارة الحكومة المحافظات أشار إلى أنها تأتي لمعرفة احتياجات المحافظة من خلال عرض تنموي يقدم للمحافظة، مع تفاصيل عن الأموال المرصودة للمحافظة.

وذكر أنه تم زيارة محافظات الكرك واربد والزرقاء ومعان.

وأكد أن الحكومة تعمل على جولات أسبوعية لمناطق معينة في المحافظات بعيدا عن قلب المدينة.