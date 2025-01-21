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إطلاق قناة رسمية خاصة بأخبار ونشاطات ولي العهد على منصة “واتساب”

منذ 52 دقيقة
إطلاق قناة رسمية خاصة بأخبار ونشاطات ولي العهد على منصة “واتساب”

وطنا اليوم_ أعلن مكتب سمو ولي العهد عن إطلاق قناة رسمية على منصة “واتساب” مخصصة لنقل الأخبار والنشاطات المتعلقة بسمو ولي العهد الامير حسين بن عبد الله الثاني .

و تهدف القناة إلى تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتقديم معلومات موثوقة حول مستجدات ولي العهد، بما يشمل الأنشطة الرسمية، والميدانية ، والفعاليات الوطنية.

 ودعى مكتب سمو ولي العهد ، المواطنين للاشتراك في القناة للبقاء على اطلاع دائم بكل جديد.

للاشتراك في القناة، يمكن للمواطنين الدخول على الرابط الرسمي المنشور عبر الصفحات الرسمية المخصص للقناة.

https://whatsapp.com/channel/0029Vb3TBx0A2pL5L6hfgd13


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