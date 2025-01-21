لأول مرة في تاريخها.. سوريا تشارك في دافوس 2025

وطنا اليوم:أعلن وزير الخارجية السوري في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، الثلاثاء، أنه سيمثل سوريا لأول مرة في تاريخها في منتدى الاقتصاد العالمي دافوس 2025 في سويسرا، وفقا لوكالة الأنباء السورية سانا.

وأشار الشيباني في منشور له عبر منصة “إكس” أنه من خلال منتدى الاقتصاد العالمي دافوس 2025 ستنقل سوريا رؤيتها التنموية حول مستقبل سوريا وتطلعات الشعب السوري.