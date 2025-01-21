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رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هليفي يعلن استقالته

منذ 5 دقائق
رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هليفي يعلن استقالته

وطنا اليوم:أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي استقالته، واعترف في بيان بإخفاقه في التصدي لهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في رسالة استقالته إن الجيش الإسرائيلي فشل في مهمته في الدفاع عن إسرائيل وإن الدولة دفعت ثمنا باهظا جراء ذلك، وأشار إلى أن استقالته تدخل حيز التنفيذ في السادس من مارس المقبل.
واشار إلى الجيش خاض حربا على مدى شهور طويلة وفي 7 جبهات وحقق إنجازات غيرت وجه الشرق الأوسط.
تأتي هذه الاستقالة بعد التحقيقات الجارية بشأن هجوم 7 أكتوبر الماضي على إسرائيل.
هليفي الذي تولى منصب رئيس الأركان في وقت حساس بعد الصراع الأخير، دافع عن قراراته في تعيينات كبار القادة العسكريين، مشيرًا إلى حقه الكامل في ذلك.
الاستقالة ستكون نتيجة لهذه التحقيقات، وسط حديث عن تأثيرات الهجوم الكبير على أركان القيادة العسكرية في إسرائيل
ووجه هاليفي مرارا انتقادات حادة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لفشله في تطوير ما يسمى باستراتيجية الحرب.


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