الأمم المتحدة: 1500 شاحنة مساعدات دخلت إلى غزة خلال يومين

وطنا اليوم:أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، دخول أكثر من 1500شاحنة مساعدات إنسانية الى قطاع غزة خلال يومين بحسب الموقع الرسمي لـ (اوتشا).

وقال المكتب، إن 915 شاحنة مساعدات دخلت إلى غزة في ثاني أيام وقف إطلاق النار محملة بالمساعدات الأساسية من الغذاء والأدوية والملابس ومواد الإغاثة الطبية، مشيرا إلى أن 630 شاحنة مساعدات دخلت إلى القطاع في اليوم الأول للهدنة، بما في ذلك 300 إلى شمال القطاع في حين يواجه سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.4 مليون نسمة وضعا إنسانيا كارثيا.

وتستمر المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار 42 يوما يفترض أن تتيح تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني بموجب الهدنة التي تنص على مرور 600 شاحنة يوميا إلى داخل غزة.