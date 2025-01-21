شهداء وعشرات الإصابات بعملية الجدار الحديدي في جنين

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن بدء عملية عسكرية واسعة في مدينة ومخيم جنين أطلق عليها اسم “الجدار الحديدي” وذلك عقب انسحاب قوات أمن السلطة الفلسطينية من المنطقة.، فيما استشهد 6 فلسطينيين إثر قصف على المدينة، وهو ما سبقه عمليات مداهمة واعتقال واسعة في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وأكّدت وزارة الصحة الفلسطينية الثلاثاء، وصول 6 شهداء إلى مستشفى جنين الحكومي، إثر قصف الاحتلال لجنين، وسط أنباء عن انسحاب قوات السلطة الفلسطينية التي كانت تنفذ طيلة أسابيع عمليات اسمها “حماية وطن” ضد المقاومة في جنين وطولكرم.

وأفادت الوزارة أيضا بوصول 35 إصابة مختلفة إلى مستشفى جنين الحكومي من جراء عدوان الاحتلال على جنين.

ونقلت العديد من المصادر المحلية عن وجود اشتباكات واسعة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في جنين، وأعلنت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، عن “استهدف قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى حي الهدف وتحقيق إصابات مؤكدة”.

وخلال الأسبوع الماضي، وجه الاحتلال الإسرائيلي “إنذارا نهائيا” للسلطة الفلسطينية، بشأن سير العملية العسكرية المسماة “حماية وطن” ضد المقاومة في مخيم جنين، مطالبة بتسريع وتيرة العملية وإحراز تقدم ملموس، وإلا سيتدخل بنفسه لتولي زمام الأمور.

وبموازاة الإبادة بغزة، وسّع جيش الاحتلال عملياته كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس، ما أسفر عن استشهاد 860 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/ يناير 2025، ارتكبت “إسرائيل” بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ11 ألف مفقود، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

هدف العملية

من جانبه، أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن العملية هدفها “القضاء على الإرهاب وتعزيز الأمن بالضفة”.

وقال “أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) اليوم عملية عسكرية واسعة النطاق ومهمة في جنين، وهذه خطوة أخرى نحو تحقيق الهدف الذي حددناه وهو تعزيز الأمن في الضفة الغربية”.

كما تابع “نحن نتحرك بشكل منهجي وحازم ضد المحور الإيراني أينما يرسل أسلحته في غزة ولبنان وسوريا واليمن والضفة الغربية”.