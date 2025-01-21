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البيئة النيابية تطالب بتوضيح أسباب تبني نظام التوقيت الموحد

منذ 4 ثواني
البيئة النيابية تطالب بتوضيح أسباب تبني نظام التوقيت الموحد

وطنا اليوم:عقدت لجنة البيئة والمناخ النيابية، برئاسة النائب حمزة الحوامدة، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة المذكرة النيابية المقدمة من عدد من النواب بشأن إعادة العمل بنظام التوقيت الصيفي والشتوي.
وطالبت اللجنة توضيح مبررات قرار الحكومة بالتوقف عن الانتقال بين التوقيتين الصيفي والشتوي، بالإضافة إلى آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية، في ظل تزايد المطالبات الشعبية بمراجعة هذا القرار.
ودعت إلى أهمية إعادة النظر في هذا القرار، لما له من تأثيرات مباشرة على مختلف جوانب الحياة اليومية، مستعرضين شكاوى متعلقة بالسلامة العامة، والصحة، وارتفاع استهلاك الطاقة.
وفي ختام الاجتماع، أوصت “البيئة النيابية” برفع مذكرة رسمية إلى الحكومة تطالب بتوضيح اسباب تبني نظام التوقيت الموحد، والدراسات التي استند إليها القرار.
وشددت على ضرورة تقييم الآثار المترتبة للقرار، مقارنة بتجارب الحكومات السابقة التي اعتمدت التوقيت الصيفي والشتوي.


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