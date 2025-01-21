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مقتل شاب طعنا بمشاجرة في الجبيهة

منذ 7 ثواني
مقتل شاب طعنا بمشاجرة في الجبيهة

وطنا اليوم:انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاب احمد محمد العوران بحادثة طعن خلال مشاجرة نشبت مع شخص اخر إثر خلافات بينهما، في منطقة الجبيهة بالعاصمة عمّان، أمس الاثنين، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر، إن شخصا اقدم على طعن اخر، إثر خلافات بينهما بمنطقة الجبيهة شمال العاصمة.
وأضاف، أنه تم إسعاف المصاب إلى المستشفى، وما لبث أن فارق الحياة.
وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط الجاني بمكان الحادث وبوشرت التحقيقات.
” إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ “


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