وصول 100 شاحنة أردنية جديدة إلى المعبر الشمالي لغزة

وطنا اليوم:قالت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، إن 100 شاحنة أردنية جديدة وصلت صباح الثلاثاء، إلى المعبر الشمالي لقطاع غزة.

وأوضحت الهيئة، أن القافلة تضم 100 شاحنة وتحمل المساعدات والمواد الغذائية والإغاثية لتوزيعها على الأهل في غزة.

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، قالت سابقا، إن عدد القوافل التي تم إرسالها لأهلنا في غزة وبالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية وصل إلى 141 قافلة ضمت 5127 شاحنة.

وبينت الهيئة، بعد إعلان وقف إطلاق النار بغزة أن القوافل حملت على متنها المواد الإغاثية المتنوعة والمواد الغذائية والطبية.

وقال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي إن الهيئة ووفقا للتوجيهات الملكية مستمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بهدف تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة ودعم المتضررين من الحرب.