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الصفدي يهنئ نظيره الأميركي ويؤكد على تعزيز الشراكة بين البلدين

منذ 5 ثواني
الصفدي يهنئ نظيره الأميركي ويؤكد على تعزيز الشراكة بين البلدين

وطنا اليوم:هنأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي نظيره الأميركي ماركو روبيو بتولي مسؤولياته الجديدة.
وقال الصفدي عبر منصة “اكس” إنه يتطلع إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية وتحقيق الأهداف المشتركة في ضمان الأمن والاستقرار الإقليمي.
,أقر مجلس الشيوخ الأميركي الاثنين، تعيين السيناتور الجمهوري ماركو روبيو وزيرا للخارجية في حكومة الرئيس دونالد ترامب.
وأيد أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 السيناتور روبيو، العضو القديم في لجنتي العلاقات الخارجية والمخابرات بالمجلس.
ويعتبر روبيو أول أميركي من أصول إسبانية يتولى منصب وزير خارجية، وأول وزير من إدارة ترامب يوافق مجلس الشيوخ على تعيينه. وكان أصغر مرشح لانتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.


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