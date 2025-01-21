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جيش الاحتلال يحذر أهل غزة: لا تعودوا شمالا أو تنزلوا البحر

منذ 6 ثواني
CORRECTION / A man stands by the rubble of a destroyed building in Khan Yunis on April 7, 2024 after Israel pulled its ground forces out of the southern Gaza Strip, six months into the devastating war sparked by the October 7 attacks. Israel pulled all its troops out of southern Gaza on April 7, including from the city of Khan Yunis, the military and Israeli media said, after months of fierce fighting with Hamas militants left the area devastated. (Photo by AFP) / The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by - has been modified in AFP systems in the following manner: [Khan Yunis] instead of [Rafah]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.

وطنا اليوم:قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن التحرك من جنوب قطاع غزة إلى شماله أو نحو طريق نتساريم خطير في ضوء أنشطته بالمنطقة.
وأضاف الجيش أنه من الخطر الاقتراب من منطقتي معبر رفح ومحور فيلادلفيا وجميع مناطق تمركز قواته، مشيرًا إلى أن قواته ستبقى منتشرة في مناطق محددة بقطاع غزة وذلك بناءً على اتفاق الهدنة، ويجب عدم الاقتراب منها.
وذكر جيش الاحتلال أن هناك خطر كبير لممارسة الصيد والسباحة والغوص، محذرًا من دخول المنطقة البحرية على امتداد القطاع.
وصرح الناطق باسم جيش الاحتلال، أنه إذا التزمت حركة حماس بكافة تفاصيل الاتفاق؛ فـ ابتداءً من الأسبوع المقبل سيتمكن سكان قطاع غزة من العودة إلى شمالي القطاع.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ، أول أمس الأحد، ويتكون من 3 مراحل، وتمتد المرحلة الأولى منه إلى 6 أسابيع، وخلالها من المقرر أن تنسحب قوات جيش الاحتلال تدريجيًا من وسط قطاع غزة ويعود الفلسطينيون النازحون إلى شمال القطاع.


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