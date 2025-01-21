عشرات القتلى والمصابين جراء حريق ضخم في منتجع للتزلج في تركيا

وطنا اليوم:أعلن وزير الداخلية التركي ارتفاع عدد قتلى حريق فندق بمنتجع للتزلج في شمال غرب تركيا، إلى 66 قتيلا و51 مصابا، وفق بيان صحفي صدر عنه اليوم الثلاثاء.

لمصطافين من الفندق ونقلهم إلى أربعة فنادق في وسط المدينة، بينما تواصل فرق الإطفاء جهودها لإخماد النيران، وفق وسائل إعلام تركية.

واندلع الحريق عند الساعة 3:30 فجرًا في قسم المطاعم داخل الفندق، الذي كان يستضيف نحو 237 شخصًا، حيث بلغت نسبة الإشغال بين 80 بالمئة و90 بالمئة بسبب العطلة الفصلية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد بدأت النيران بالانتشار بسرعة في المبنى المصنوع من الخشب، ما استدعى تدخلا عاجلا من فرق الطوارئ.

وأشارت صحيفة “حرييت” إلى أن وحدات الإطفاء وصلت إلى مكان الحادث بعد 40-45 دقيقة وبدأت في مواجهة الحريق. لكن طبيعة البناء الخشبي ساعدت في اجتياح النيران للمبنى بأكمله، ما زاد من صعوبة عمليات الإطفاء.

وتم إجلاء الضيوف المتواجدين في الفندق إلى فنادق أخرى قريبة، بينما تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق في الطوابق السفلية. إلا أن النيران لا تزال مشتعلة في الطوابق العليا، وتُبذل جهود مكثفة لمنع امتدادها إلى الغابات المحيطة.

وتشير التقارير الأولية إلى احتمال وجود مصطافين محاصرين في الطوابق العلوية، مما يثير مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا في الساعات المقبلة.