قبيلة الحويطات بانتظار الإفراج عن أسيرها لدى الاحتلال

وطنا اليوم:أبلغت قيادات محلية في قبيلة الحويطات أمس الأول أن الدفعة الأولى او الثانية من الأسرى المُفرج عنهم بموجب اتفاقيات غزة ستتضمّن الإفراج عن “أسير أردني في سجون الاحتلال” من أبناء عشائر الحويطات.

وأشارت تقارير محلية إلى أن الأسير الحويطي الأردني عمار الحويطات والمسجون منذ نحو 20 عاما سيكون بين المُفرج عنهم في أولى الدفعات .

ولم يُعرف بعد ما إذا كان الأسير الحويطات سيتم نقله إلى بلاده بموجب ترتيب مع الإسرائيليين.

لكن مصادر في حركة حماس أشارت إلى اللجنة المختصة حرصت على الإفراج عن الأسير تكريما لدور أبناء عشائر الحويطات عموما في دعم وإسناد نضال الشعب الفلسطيني فيما لم يُعرف بعدما إذا كانت قوائم الإفراج ستتضمّن المزيد من مجموعة الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية والذين تُردّد اللجان المختصة بأنه بقي منهم نحو 13 أسيرا على الأقل.