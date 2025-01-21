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مجلس الشيوخ الأميركي يقر تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية

منذ 16 ثانية
مجلس الشيوخ الأميركي يقر تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية

وطنا اليوم:أقر مجلس الشيوخ الأميركي الاثنين تعيين السيناتور الجمهوري ماركو روبيو وزيرا للخارجية في حكومة الرئيس دونالد ترامب.
وأيد أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 السيناتور روبيو، العضو القديم في لجنتي العلاقات الخارجية والمخابرات بالمجلس.
ويعد ماركو روبيو، السيناتور الجمهوري من فلوريدا، من بين أقل مرشحي ترامب إثارة للجدل، وكان التصويت لصالحه حاسما بنسبة 99 مقابل لا شيء.


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