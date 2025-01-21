الذهب يرتفع 50 قرشا للغرام في السوق المحلية

وطنا اليوم:ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الثلاثاء، بواقع 50 قرشا للغرام الواحد، بحسب التسعيرة اليومية للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة، ارتفع سعر بيع الغرام من الذهب عيار 21 ليصل إلى 55.3 دينار، فيما بلغ سعر الشراء 53.3.

كما ارتفع سعر بيع الغرام من الذهب عيار 24 و18 على التوالي ليصل إلى 63.3 و49.3 دينار.