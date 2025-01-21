وفاة وإصابات بحوادث سير متفرقة في الأردن خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:تعاملت الإدارات المرورية وكوادر الدفاع المدني مع عدة حوادث مرورية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أسفرت عن حالة وفاة و6 إصابات بالإضافة إلى أضرار مادية بالمركبات.

وفي التفاصيل، أفاد مندوب إدارة السير لإذاعة الأمن العام الثلاثاء، أنه وقع حادث صدم ودهس قبل جسر ناعور للسير القادم من جسر المطار، نتج عنه وفاة شخص وإصابة شخصين آخرين، حيث تم نقل المتوفى إلى المستشفى، كما تم إسعاف المصابين.

وأوضح أن سبب الحادث يعود إلى تغيير المسرب بشكل مفاجئ، وتصرف خاطئ من قبل أشخاص تجمعوا لتبديل إطار إحدى المركبات داخل الخط الأصفر للطريق، مما أدى إلى وقوع الحادث.

وأكد مندوب السير على ضرورة أن يضع السائقون الذين تتعرض مركباتهم لأعطال لافتة إرشادية أو إشارة تحذيرية، والابتعاد عن حركة السير باتخاذ أقصى المسرب الأيمن.

كما تم التعامل مع حادث تصادم بين 3 مركبات على نزول حي المعانية باتجاه منطقة المحطة في عمان، مما أسفر عن 3 إصابات تم إسعافها إلى المستشفى. وعلل السبب بتغيير المسرب بشكل مفاجئ وعدم اتخاذ احتياطات السلامة المرورية.

من جانب آخر، ذكر مندوب إدارة الدوريات الخارجية أنه تم التعامل مع حادث تدهور تريلا على طريق الموقر باتجاه الأزرق، مما أدى إلى إصابة السائق وتم نقله إلى مركز صحي الأزرق.

ودعا مندوبا إدارتي السير والدوريات السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور، والابتعاد عن المخالفات الخطرة للحفاظ على انسيابية حركة السير وضمان سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق. كما أكدوا على ضرورة الاتصال برقم الطوارئ الموحد 911 في حال حدوث أي طارئ.