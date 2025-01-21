تصريحات مفاجئة لترامب عن هدنة غزة وسموتريتش وبن غفير يشيدان بقراره

وطنا اليوم:شكر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قراره “العادل” برفع عقوبات فرضتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن على مستوطنين وناشطين في منظمات يمينية.

بدوره قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن قرار ترامب “التاريخي تصحيح لظلم استمر سنوات”.

وبعدما ألغى أمرا تنفيذيا أصدره سلفه جو بايدن لمعاقبة مستوطنين إسرائيليين، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن شكوكه من احتمال صمود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ورداً على سؤال من قبل أحد الصحفيين حول مدى ثقته بصمود الهدنة في القطاع الفلسطيني المدمر، قال ترامب من المكتب البيضاوي ليل أمس الاثنين، لست واثقاً.

وأردف قائلا: “هذه حربهم وليست حربنا”، في إشارة إلى إسرائيل وحركة حماس.

حماس ضعفت

لكنه اعتبر أن الحركة ضعفت للغاية، جراء 15 شهراً من القتال.

كما تطرق إلى حجم الدمار الذي حل بغزة، معتبرا أنها تحولت إلى بؤرة ضخمة من الدمار والركام، ويجب إعادة إعمار المنطقة.

إلى ذلك، اعتبر أن موقع القطاع الجغرافي مهم وملفت جداً، إذ يقع على البحر الأبيض المتوسط، ويتمتع بمناخ وطقس معتدل.

أتت تلك التصريحات أثناء توقيعه أمس على العديد من الأوامر التنفيذية في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في اليوم الأول من ولايته الرئاسية الثانية، بعضها نقض قرارات سابقة لسلفه.

ومن بينها إلغاء قانون نص على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين بأعمال عنف في الضفة الغربية.

إذ أبطل الرئيس الأميركي الأمر التنفيذي الذي وقعه بايدن في شباط/فبراير 2024 ومهد الطريق حينها لإدراج العديد من المستوطنين والمجموعات المتورطة بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، في القوائم الأميركية السوداء.