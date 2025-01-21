إنشاء مصنع لإنتاج مضافات الأعلاف الفوسفاتية

وطنا اليوم:مشروع مصنع إنتاج مضافات الأعلاف الفوسفاتية، الذي ستنفذه شركة مناجم الفوسفات الأردنية بالتعاون مع مجموعة مزارع سنقرط للدواجن، وشركة تقنية الدواجن والألبان السُّعُودية، بكلفة استثمار اجمالية بنحو 40 مليون دينار لجميع المراحل، وتبلغ طاقته الإنتاجية 100 ألف طن سنويا، وسيسهم في تعزيز إيرادات مجموعة الفوسفات، ويوفر 120 فرصة عمل لأبناء المجتمع المحلي في المرحلة الأولى.

كما سيعمل المشروع على تعزيز جهود وخطط الشركة للتركيز على الصناعات التحويلية، وإيجاد منتجات جديدة ذات قيمة سوقية عالية تعزز من تنافسيتها الشركة في سوق الأسمدة الفوسفاتية الإقليمي العالمية والوصول إلى أسواق جديدة.

و سيسهم أيضا في تعزيز مكانة العقبة كمنطقة جاذبة للإستثمارات في اطار رؤية التحديث الإقتصادي