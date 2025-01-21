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915 شاحنة مساعدات دخلت غزة بعد وقف إطلاق النار

منذ 3 ثواني
915 شاحنة مساعدات دخلت غزة بعد وقف إطلاق النار

وطنا اليوم:أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 915 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة في ثاني أيام وقف إطلاق النار بين “إسرائيل” والمقاومة الفلسطينية.
ونقل المكتب بيانه عن معلومات تلقاها من السلطات الإسرائيلية والجهات الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار.
وفي وقت سابق، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن أكثر من 630 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت قطاع غزة الأحد، منها 300 شاحنة على الأقل وصلت إلى شمال القطاع، إذ تقول الأمم المتحدة إن المجاعة تلوح في الأفق.
ودخلت الشاحنات في اليوم الأول من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل حيز التنفيذ.
من جانبه، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، في منشور على منصة إكس، إن الاحتياجات الإنسانية مهولة بعد 15 شهراً من الحرب المستمرة.
وينص الاتفاق على دخول 600 شاحنة يومياً إلى غزة، من معبر رفح بعد تفتيشها في معبر كرم أبو سالم- لنقل المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة والوقود، على أن تتوجه 300 شاحنة إلى شمال القطاع.


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