اعلام الطب و الهندسة د.طوقان و د.صقر اجتمعا في بيروت 

وطنا اليوم_تناول العشاء في بيروت كل من الاستشاري الدولي لجراحة الرأس و الرقبة في جامعة الإسكندرية البروفيسور د.محمود صقر و الذي هو ايضا مستشار الجراحة في جامعة بيروت العربية والدكتور المهندس عبد الفتاح طوقان الخبير الهندسي الدولي و مستشار العقود للمشاريع الكبرى لدى الحكومات اليابانية و الهندية و الكنديه وذلك بعد عشرين عاما من لقائهم الأخير في دولة الكويت وخمسين عاما على تخرجهما من كلية فيكتوريا الشهيرة .

الدكتور صقر و الدكتور طوقان درسا معا في كلية فيكتوريا من مرحلةالابتدائي و حتى التخرج من الثانويه العامة و ربطتهما اواصر العلم و التعلم و التميز والتفوق الدراسي و النجاح اللاحق والإبداع في دول عدة عملا بها ، ولكل منهما كتابات ومراجع مختلفة في مجالات الجراحه و الهندسة ، حيث لدى د.صقر مجموعة كتب طبعت و نشرت بالإنجليزية في لندن بريطانيا من ضمنها الجراحة البسيطة وجراحة الراس و العنق و اسئلة و تحديات الغدة الدرقية و لدى د. طوقان كتب على موقع امازون من ضمنها مراجع هندسية و قانونية ومنها

المقارنة القانونية بين السندات المشروطة وغير المشروطة و المرجع الهندسي لصيانة الطرق وترجمة عقود الفيديك للعربية و عقد المقاولة الموحد.

وايضاً كلاهما دفاتر ملاحظاتهما و ملخصات كتبهم اثناء الدراسة احتفظت بهم من بعدهما الدكتوره آمال في بيروت فيما يخص كتب د.صقر، و الدكتوره المهندسة كاثي نيكوليدس التى تعيش في بريطانيا فيما يخص د.مهندس طوقان .

وكلاهما من مدرسة تقول أن المعرفة تصنع القوة بينما طموحهما وفكرهما أن الاهم من المعرفة هو “الخيال ” الذي يصنع الابتكار .