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قرار تثبيت التوقيت الصيفي على طاولة النواب اليوم

منذ 50 ثانية
قرار تثبيت التوقيت الصيفي على طاولة النواب اليوم

وطنا اليوم_تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الثلاثاء؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وقضايا عدة، أبرزها مناقشة المذكرة المحولة إلى لجنة البيئة والمناخ النيابية، المتعلقة بالتوقيت الصيفي والشتوي والموقعة من قبل 25 نائب.

 

وطالبت النائب بيان فخري المحسيري، برفقة عدد من النواب، في مذكرة نيابية موجهة إلى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، بإحالة مقترح تغيير التوقيت بين الصيفي والشتوي إلى رئيس الوزراء للنظر فيه.

 

وجاء في المذكرة أن المواطنين عموًما والطلبة خصوًصا في المدارس والجامعات يعانون من المصاعب الناتجة عن ثبات التوقيت الحالي، مشيرين إلى ضرورة العودة إلى نظام تغيير التوقيت بين الصيفي والشتوي الذي كان معمولا بع سابقا، حيث يراعي احتياجات الفئات المختلفة من المجتمع، خاصة في الظروف الجوية القاسية.

 

وشدد النواب الموقعين على المذكرة على ضرورة إعادة النظر في قرار الحكومة، بشأن تثبيت التوقيت الصيفي، داعين إلى العودة لنظام تغيير التوقيت بما يضمن تحقيق مصالح المواطنيين والتكيف مع المتطلبات الموسمية.

 

وتناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024، كما تناقش لجنة الزراعة والمياه، مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024.

 

وتزور لجنة التربية والتعليم، جامعة البلقاء التطبيقية، للاطلاع على سير العمل في الجامعة والتحديات التي تواجهها.


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