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الشرع مهنئا ترامب: نثق أنه القائد الذي سيجلب السلام للشرق الأوسط

منذ دقيقة واحدة
الشرع مهنئا ترامب: نثق أنه القائد الذي سيجلب السلام للشرق الأوسط

وطنا اليوم_هنأ قائد الإدارة الحالية في سوريا، أحمد الشرع، في بيان، دونالد ترامب على تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، ووصفه بأنه “القائد الذي سيجلب السلام للشرق الأوسط”.

ووفقا للبيان الذي نشرته القيادة العامة السورية، فإن الشرع قال إن اختيار الشعب الأمريكي لترامب “شهادة على الثقة التي وضعها في قيادته”.

 

وعلى صعيد العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة، ذكر أحمد الشرع أنه “يتطلع إلى تحسين العلاقات بين البلدين على أساس الحوار والتفاهم”.

 

وقال: “لدينا ثقة في أنه مع هذه الإدارة، ستغتنم الولايات المتحدة وسوريا الفرصة لتشكيل شراكة تعكس تطلعات كلا البلدين”.

 

وذكر : “نثق أن (ترامب) القائد الذي سيجلب السلام إلى الشرق الأوسط ويعيد الاستقرار إلى المنطقة”.


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