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لماذا علّق ترامب حظر تيك توك في أميركا؟ مغردون يتفاعلون

منذ 8 ثواني
لماذا علّق ترامب حظر تيك توك في أميركا؟ مغردون يتفاعلون

وطنا اليوم – تفاعل رواد منصات التواصل مع تعليق الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب قرارا يحظر منصة تيك توك في الولايات المتحدة لمدة 90 يوما، وذلك في حفل أمام أنصاره قبل أدائه اليمين الدستورية.

 

واشترط ترامب، الذي يحظى حسابه على تيك توك بمتابعة 15 مليون شخص، على المنصة أن يكون للولايات المتحدة 50% من ملكيتها إذا كانت راغبة بالاستمرار في العمل داخل أميركا.

 

وكانت المحكمة العليا الأميركية أيدت -يوم الجمعة الماضي- القانون، الذي أقره الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن في أبريل/نيسان الماضي، والذي يقضي بحظر تيك توك ما لم يتم بيعه للولايات المتحدة.

 

وأوقفت المنصة خدماتها السبت الماضي، إذ ظهرت رسالة للمشتركين على شاشات هواتفهم تقول “تم سن قانون يحظر تيك توك بالولايات المتحدة، تنفيذا لقرار المحكمة العليا بحظر التطبيق”، مما أثار غضب المستخدمين في أميركا.

 

ويبلغ عدد مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة 170 مليونا تقريبا، ولجأ كثير من هؤلاء إلى برامج لتخطي الحجب لتشغيل التطبيق أو إلى تطبيقات صينية أخرى مثل “ريد نوت”، الذي حمله خلال يومين 700 ألف مستخدم.

 

وشهدت منصة تيك توك هجرة بعض مستخدميها إلى التطبيق الصيني، وانتشر وسم “مهاجرو تيك توك”، وحصل على أكثر من 250 مليون مشاركة.


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