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“الأمن العام: ملاحقة ناشري الفتنة والإساءة للوحدة الوطنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي”

منذ 4 ساعات
“الأمن العام: ملاحقة ناشري الفتنة والإساءة للوحدة الوطنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي”

وطنا اليوم_

** رصدنا حسابات وهمية خارجية أنشئت لتلك الغاية ونحذّر من متابعتها والانجرار خلفها

 

** لن نسمح لأيٍّ كان بالمساس بالأمن الوطني والإساءة لمكونات المجتمع الأردني وسنتخذ الإجراءات القانونية الرادعة كافّة بحقهم

 

** القبض على عدد من الأشخاص ممن نشروا أو أعادوا نشر أو علّقوا على منشورات تحمل الفتنة والإساءة وإثارة النعرات وستتم إحالتهم للقضاء

 

 

 

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ وحدة الجرائم الإلكترونية رصدت منذ مدّة منشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقعه، تخصّصت بنشر محتوى يدعو للفتن وإثارة النعرات وتحاول المساس باللُّحمة والوحدة الوطنية وتحرّض وتسيء لمكونات المجتمع الأردني.

 

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ الوحدة باشرت بمتابعة المحتوى المنشور ورصده على المنصات والمواقع كافّة وملاحقة ناشري مثل ذلك المحتوى، حيث أُلقي القبض على عدد منهم وستتم إحالتهم للقضاء.

 

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه تم رصد الكثير من الصفحات الوهمية التي أنشئت خصيصا لتلك الغاية وقامت بنشر محتويات تثير النعرات والفتن وتسيء لمكونات المجتمع، داعياً الجميع لعدم الانجرار خلفها أو متابعتها أو إعادة نشر محتوياتها أو التعليق عليها.

 

وشدد الناطق الإعلامي على أنه لن يتم التهاون أو التسامح مع كل مَن يحاول إثارة الفتن والنعرات ولن نسمح لهم وتحت أي ظرف كان بالمساس بالنسيج والوحدة الوطنية وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مَن يقوم بمحاولة المساس بالوحدة الوطنية وإثارة النعرات المنبوذة من مجتمعنا وتخالف كلّ الأعراف والقوانين .


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