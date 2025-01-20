إذاعة الجامعة الأردنية تنظم ورشة عمل حول “مستجدات الطرح الإعلامي الإذاعي”

وطنا اليوم_نظمت إذاعة الجامعة الأردنية ورشة عمل بعنوان “مستجدات الطرح الإعلامي الإذاعي”، استعرضت خلالها قضايا محورية في الإعلام الحديث، منها الإعلام الرقمي، دور البودكاست كحاجة أم ضرورة، إعداد وتنسيق المحتوى الإذاعي، الحرب النفسية والإعلام في الأزمات، وفنون التحرير الصحفي والإذاعي للمقابلات والأخبار.

شهدت الورشة حضور شخصيات بارزة، حيث افتتحها مندوب رئيس الجامعة الأردنية معالي الأستاذ الدكتور نذير عبيدات، الأستاذ الدكتور زياد الحوامدة نائب رئيس الجامعة الأردنية للشؤون الإدارية والمالية، والدكتورة ميرنا أبو زيد عميد معهد الإعلام الأردني، والإعلامي جرير مرقة، والدكتور تيسير أبو عرجة أستاذ الصحافة والإعلام.

وألقى الدكتور جهاد فريج، مدير إذاعة الجامعة الأردنية، كلمة افتتاحية أكد فيها أن الورشة تأتي ضمن جهود الإذاعة لمواكبة التطورات الإعلامية، وترجمة لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني في تطوير الإعلام الأردني. وأشاد بدور إذاعة الجامعة كمنصة تجمع بين الإبداع الأكاديمي والمهنية الإعلامية.

وأكد الأستاذ الدكتور زياد الحوامدة أهمية الورشة كفرصة لتبادل الخبرات، مشيرًا إلى ريادة الجامعة الأردنية في إطلاق برامج أكاديمية متخصصة، مثل برنامج الماجستير في الإعلام، والتخطيط لاستحداث برنامج بكالوريوس في الإعلام. كما شدد على أهمية الإعلام الإذاعي في تشكيل الرأي العام ودوره كسلطة رابعة مؤثرة.

من جانبها، تناولت الدكتورة ميرنا أبو زيد موضوع الإعلام الرقمي والبودكاست، موضحة أن الجمهور الشاب هو المستهدف الأول للإعلام اليوم. وأشارت إلى أن الإعلام الرقمي يعيد تعريف دور الإذاعات التقليدية عبر تقديم محتوى مبتكر وتفاعلي. كما شددت على أهمية وحدات تدقيق المعلومات في وسائل الإعلام لمواكبة متطلبات العصر.

وركز الإعلامي جرير مرقة في حديثه على تطور دور الإذاعات نحو التفاعل المباشر مع الجمهور، بينما أكد الدكتور تيسير أبو عرجة أهمية التوجه نحو اللغات الأجنبية في الإذاعات الموجهة لتوسيع دائرة التأثير.

اختُتمت الورشة بتوزيع شهادات تقدير على المشاركين ودروع تكريمية للمحاضرين، في تأكيد على أهمية التعاون بين الإعلام الأكاديمي والمهني لتطوير الخطاب الإذاعي بما يتماشى مع التطورات الحديثة.