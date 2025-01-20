ترامب في خطاب التنصيب يعلن الطوارئ في الطاقة والحدود

ترامب: الحكومة تواجه أزمة ثقة

ترامب: يتعين أن نكون صادقين بشأن التحديات التي نواجهها

ترام​​​ب: سنعلن حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبيةترا

ترامب: كل عمليات الدخول غير القانونية سيتم إيقافها

ترامب: سنرسل قوات مسلحة إلى الحدود الجنوبية للبلاد

ترامب: سأوجه الحكومة بالتغلب على التضخم القياسي

ترامب: سنفرض رسوما وضرائب على دول أجنبية لإثراء مواطنينا

ترامب: سنعيد بناء الاحتياطيات الاستراتيجية وسنصدر الطاقة الأمريكية إلى كل العالم

ترامب: سنتبع سياسة “ابقوا في المكسيك”

ترامب: سأعلن اليوم أيضا حالة الطوارئ الوطنية في قطاع الطاقة

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، في خطاب تنصيبه أن “العهد الذهبي لأميركا يبدأ الآن، وبداية من اليوم سيحترم الجميع بلادنا ولن نسمح لأحد باستغلالها”، مضيفا “نجوت من الاغتيال لإنقاذ أميركا”.

ودعا إلى “ثورة” تتمثل في القدرة على التفكير والتصرف بطريقة معقولة واتخاذ القرارات الجيدة.

وقال ترامب في خطاب التنصيب: “أعود إلى الرئاسة واثقا ومتفائلا بأننا في بداية حقبة جديدة مثيرة من النجاح لوطننا. موجة من التغيير تجتاح البلاد. رسالتي إلى الأميركيين اليوم هي أن الوقت حان لنا للعمل مرة أخرى بشجاعة وقوة وحيوية لأعظم حضارة في التاريخ”.

وواصل: “سأقاتل وانتصر من أجل الأميركيين”، ملمحا إلى أن الشعب الأميركي قال كلمته في الانتخابات.

وأضاف ترامب: “لن نسمح بالإهمال والفساد في الجهاز الحكومي”، مشيرا إلى كارثة حرائق لوس أنجلوس.

وتابع: “سنحافظ على سيادتنا، والأمن سيعود، وسيتوقف استغلال وزارة العدل كسلاح سياسي”.

وأعلن ترامب أن إرثه سيكون “صناعة السلام”، مهددا “باستعادة قناة بنما”، التي اعتبر أن “أميركا تنازلت عنها بطريقة سخيفة”.

وتعهد ترامب “بمحاربة النخب الفاسدة والراديكالية”، موضحا أن “انتخابات 2024 كانت الأهم في تاريخ أميركا”.

وأعلن ترامب “حالة الطوارئ على الحدود الجنوبية” مع المكسيك، متوعدا “بإعلان العصابات المجرمة جماعات إرهابية”، و”تغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أميركا”.

وقال الرئيس المنتخب إنه أصدر أوامره “بتكثيف التنقيب عن النفط والغاز”، مضيفا “سننقذ صناعة السيارات في أميركا”.

وشدد ترامب على أن إدراته “ستعترف فقط بالرجال والنساء”، وستتصدى “لمحاولات هندسة العرق والجنس”.