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محافظة: الحكومة تولي النقل المدرسي أهمية كبرى

منذ 7 ثواني
محافظة: الحكومة تولي النقل المدرسي أهمية كبرى

وطنا اليوم:قال وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة ، أن الحكومة تولي النقل المدرسي أهمية كبرى، مبينا أنه مشروع قديم كانت الوزارة قد بدأت بتطبيقه بشكل جزئي منذ العام 2019، وأصدرت هيئة تنظيم قطاع النقل البري النظام المتعلق به.
وأوضح خلال ترؤسه اجتماع لجنة التخطيط الموسع اليوم الاثنين ، أن الوزارة أعدت رابطا لمعرفة أعداد الراغبين بالاستفادة من خدمة النقل المدرسي الجماعي لطلبة المدارس الحكومية من الروضة وحتى الثاني عشر، ولتحديد حجم الخدمة المطلوبة من المشروع لطرحه للاستثمار من خلال وزارة الاستثمار، والتوسع في هذا الأمر وبما يسهم في تقديم الخدمات التعليمية وتخفيف الاكتظاظ وتسهيل الوصول للمدارس.


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