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جيش الاحتلال الاسرائيلي يبدأ بتفكيك محور نتساريم

منذ 4 ثواني
جيش الاحتلال الاسرائيلي يبدأ بتفكيك محور نتساريم

وطنا اليوم:بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بتفكيك مواقعه العسكرية وأبراج المراقبة في محور نتساريم وسط قطاع غزة، وذلك تمهيدًا لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس.
وفقًا لهيئة البث العبرية، قد يستغرق تفكيك هذه المواقع والبنى التحتية حوالي أسبوع.
صور الأقمار الصناعية أظهرت تحركات لافتة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم، حيث بدأ بإنشاء نقطتي ارتكاز جديدتين وزيادة في عدد الآليات والمعدات العسكرية شرق المحور داخل غزة.
هذه الخطوات تأتي في إطار التمهيد لإعلان صفقة غزة، حيث بدأت قوات الاحتلال بتفكيك بعض الإنشاءات داخل محور نتساريم، مع الإبقاء على انتشارها في المنطقة.


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