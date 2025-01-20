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بايدن يصدر عفوا رئاسيا عن أفراد من عائلته

منذ 11 ثانية
بايدن يصدر عفوا رئاسيا عن أفراد من عائلته

وطنا اليوم:أصدر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، الاثنينـ عفوا عن خمسة أفراد من عائلته، قائلا إنه يريد حمايتهم من أن يصبحوا هدفا “لتحقيقات لا أساس لها وذات دوافع سياسية”.
ومن بين المشمولين بالعفو شقيقاه جيمس وفرنسيس. كما تضم ​​القائمة سارة زوجة جيمس، وشقيقة بايدن فاليري وزوجها جون.


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