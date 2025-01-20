ترامب رسميا الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة الأميركية

وطنا اليوم:أدى دونالد ترامب، الاثنين، القسم رئيسا للولايات المتحدة الأميركية ليصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.

والتنصيب بمثابة تتويج لعودة مظفرة لترامب الذي نجا مرتين من إجراءات مساءلة كانت تهدف إلى عزله ومن إدانة بارتكاب جناية ومحاولتي اغتيال واتهام بمحاولة إلغاء خسارته في انتخابات عام 2020.

وأقيمت مراسم حلف اليمين داخل القاعة المستديرة في مبنى الكونغرس، رمز الديمقراطية الأميركية، التي اقتحمها حشد من أنصار ترامب قبل أربع سنوات في محاولة فاشلة لمنع إقرار هزيمته أمام جو بايدن في عام 2020. ونُقلت مراسم أداء القسم إلى مكان مغلق لأول مرة منذ 40 عاما بسبب البرد القارس.

وأقسم على كتاب مقدس ورثه من والدته على “حماية الدستور”، في مراسم تجري داخل قبة الكابيتول.

ويجري الحفل عادة في الخارج، لكن المراسم وخلافا للبروتوكول تُجرى هذه السنة داخل المبنى بسبب موجة البرد التي تجتاح البلاد.

وكانت الإطلالة الأولى لترامب قرابة الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي (14,00 ت غ) عندما وصل مع زوجته ميلانيا إلى كنيسة قريبة من البيت الأبيض لحضور مراسم دينية تشكّل الانطلاقة الرسمية لمراسم التنصيب.

ووعد دونالد ترامب بإصدار عدد غير مسبوق من المراسيم اعتبارا من الإثنين، ولا سيما لوقف ما يصفه بـ”غزو” المهاجرين غير القانونيين للبلاد.

ويعتزم ترامب الذي أطلق للتو عملة رقمية خاصة به ستضاعف ثروته الشخصية، التصدي لـ”جنون التحول الجنسي” والبرامج المدرسية للتوعية على العنصرية.

كما تعهد بالعفو عن المشاركين في الهجوم على الكابيتول الذين أدانهم القضاء، ورفع التدابير المتخذة لحماية البيئة من أجل تعزيز إنتاج النفط، وتشديد الرسوم الجمركية.

ومن ضمن برنامجه أيضا، يعتزم ترامب وضع حد للحرب في أوكرانيا و”الانتقام” من خصومه السياسيين و”ضبط” الصحافة، كما يعتزم تطبيق اقتطاعات حادة من الإنفاق العام، واختار مستشارا له في هذا المجال رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك الذي بات شخصية محورية في الإدارة الجديدة.