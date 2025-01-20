بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

ترامب رسميا الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة الأميركية

منذ 5 ثواني
ترامب رسميا الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة الأميركية

وطنا اليوم:أدى دونالد ترامب، الاثنين، القسم رئيسا للولايات المتحدة الأميركية ليصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.
والتنصيب بمثابة تتويج لعودة مظفرة لترامب الذي نجا مرتين من إجراءات مساءلة كانت تهدف إلى عزله ومن إدانة بارتكاب جناية ومحاولتي اغتيال واتهام بمحاولة إلغاء خسارته في انتخابات عام 2020.
وأقيمت مراسم حلف اليمين داخل القاعة المستديرة في مبنى الكونغرس، رمز الديمقراطية الأميركية، التي اقتحمها حشد من أنصار ترامب قبل أربع سنوات في محاولة فاشلة لمنع إقرار هزيمته أمام جو بايدن في عام 2020. ونُقلت مراسم أداء القسم إلى مكان مغلق لأول مرة منذ 40 عاما بسبب البرد القارس.
وأقسم على كتاب مقدس ورثه من والدته على “حماية الدستور”، في مراسم تجري داخل قبة الكابيتول.
ويجري الحفل عادة في الخارج، لكن المراسم وخلافا للبروتوكول تُجرى هذه السنة داخل المبنى بسبب موجة البرد التي تجتاح البلاد.
وكانت الإطلالة الأولى لترامب قرابة الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي (14,00 ت غ) عندما وصل مع زوجته ميلانيا إلى كنيسة قريبة من البيت الأبيض لحضور مراسم دينية تشكّل الانطلاقة الرسمية لمراسم التنصيب.
ووعد دونالد ترامب بإصدار عدد غير مسبوق من المراسيم اعتبارا من الإثنين، ولا سيما لوقف ما يصفه بـ”غزو” المهاجرين غير القانونيين للبلاد.
ويعتزم ترامب الذي أطلق للتو عملة رقمية خاصة به ستضاعف ثروته الشخصية، التصدي لـ”جنون التحول الجنسي” والبرامج المدرسية للتوعية على العنصرية.
كما تعهد بالعفو عن المشاركين في الهجوم على الكابيتول الذين أدانهم القضاء، ورفع التدابير المتخذة لحماية البيئة من أجل تعزيز إنتاج النفط، وتشديد الرسوم الجمركية.
ومن ضمن برنامجه أيضا، يعتزم ترامب وضع حد للحرب في أوكرانيا و”الانتقام” من خصومه السياسيين و”ضبط” الصحافة، كما يعتزم تطبيق اقتطاعات حادة من الإنفاق العام، واختار مستشارا له في هذا المجال رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك الذي بات شخصية محورية في الإدارة الجديدة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:48

اللواء المتقاعد عامر محمد جلوق في ذمة الله

19:43

قطر تعلن تدشين جسر بري لإمداد قطاع غزة بالوقود اللازم

19:33

لجنة تنفيذية لتنظيم مهرجان عمان للتسوق 2025

19:30

Orange Foundation Jordan & Terre des hommes (Tdh) Join Powers to Inaugurate two New Locations within Women’s Digital Centers

19:27

وزير الدولة لتطوير القطاع العام: نسعى لإحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي

19:19

ريم بدران تشارك بأعمال المنتدى والمعرض العالمي لسيدات الأعمال في المنامة

19:12

حماية من انتقام ترامب.. بايدن يصدر عفوا لحماية ميلي وفاوتشي وآخرين

19:07

الملك يتفقد مشروع مساكن الملاحة في لواء دير علا بالأغوار الوسطى

18:59

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي آل جلوق

16:43

عطية يسأل وزير الصحة عن اسماء شركات اللحوم الفاسدة

16:34

الدفاع المدني بغزة: 2842 شهيدا تبخرت أجسادهم ولم نجد لهم أثرا

16:26

إعلام إسرائيلي: فشل مدوٍ للجيش وحماس حققت أهدافها

وفيات
اللواء المتقاعد عامر محمد جلوق في ذمة اللهوفيات الاثنين 20-1-2025وفيات الأحد 19-1-2025وفيات الجمعة 17-1-2025وفيات الخميس 16-1-2025