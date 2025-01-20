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ريم بدران تشارك بأعمال المنتدى والمعرض العالمي لسيدات الأعمال في المنامة

منذ 12 ثانية
ريم بدران تشارك بأعمال المنتدى والمعرض العالمي لسيدات الأعمال في المنامة

وطنا اليوم:شاركت رئيسة منظمة شركاء الأردن، ريم بدران، بأعمال المنتدى والمعرض العالمي لسيدات الأعمال الذي استضافته جمعية سيدات الأعمال البحرينية، بالعاصمة المنامة.
وتحدثت بدران في إحدى جلسات المنتدى والتي تناولت الشراكات بين القطاعين العام و الخاص، مشيرة لتجربة الأردن بهذا الخصوص والتي تجلت بالمجالس المشتركة كوزارة الاستثمار، وغرف التجارة والصناعة، علاوة على مشروعات تم تنفيذها بالتشاركية وتركزت بقطاعات المياه والكهرباء والمطار.
وأشارت بدران في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إلى أنها أكدت خلال الجلسة أهمية التشاركية بين القطاعين، لا سيما في ضوء توجه الدول العربية إلى إيجاد مساحات أوسع وأولوية لتشغيل المواطنين لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص بدلا من المؤسسات الحكومية.
وحسب بدران تم على هامش المنتدى عقد لقاءات ثنائية عديدة، أبرزها مع مجلس سيدات أعمال دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة الدكتورة أمل الهدابي، بهدف التعاون بين البلدين في القضايا التي تهم المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية، علاوة على أهمية تعزيز التشاركية السياحة العلاجية والتعليم.
وبينت أنه تم وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) إطلاق تحالف رواد الأعمال العالمي و مبادره “دعوه عالميه 2025” تحت شعار الاقتصاد البرتقالي الإبداعي: الابتكار من أجل المستقبل، الذي سيتم من خلاله التنافس على المشاريع الإبداعيه سنويا.
وحضر المنتدى سيدات من الأردن يمثلن شركات وجمعيات تنموية ولجنة المرأة في غرفة تجارة عمان وهن: نانيس ماضي وإيمان الطراونة وفاتن السعودي السرحان وريم داوود ووفاء القواسمي ونوزت صويص ورندة الصوص وأغادير جويحان وخلود دخقان.


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