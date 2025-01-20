منح بطاقة فنان لـ تيكتوكور يقلب مواقع التواصل في الجزائر

وطنا اليوم:شرعت السلطات الجزائرية في توزيع بطاقات الفنان على المنتسبين للقطاع، من الاستفادة من مزايا اجتماعية وإدارية ومهنية عديدة، غير أنّ بعض الأسماء التي تحصلت على البطاقة أثارت الجدل، كونها قادمة من عالم “التيك توك”، وليس المسرح أو التلفزيون أو السينما.

وسَلمتْ مديرية الثقافة لولاية عنابة (536 كيلومترا شرق العاصمة الجزائر) بطاقة فنان للتيكتوكور السعيد رزايقية، المعروف بتسمية “بوخشبة”، والذي يقدم محتوى ساخرا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يملك 2.4 مليون متابع على منصة “تيك توك”، و15 مليون متابع على “فيسبوك”.

وأثار الخبر حفيظة العديد من رواد التواصل ممن انتقدوا أن يتحصل “تيكتوكور” لم يسبق له أن قدم أيَّ منتوج فني على وسائل التواصل التقليدية (السينما، المسرح، التلفزيون..)، على بطاقة فنان، على اعتبار أن المعايير المعمول به في تلك الوسائل تكون أكثر مصداقية من التواجد على منصات التواصل: “.. منذ متى تستند وزارة الثقافة على الإعجابات على التواصل لمنح بطاقة الفنان؟ بهذه الطريقة فلنغلق المسارح ودور التكوين ولنوقف العروض السينمائية ونكتف بمقاطع التيك توك”، وقال آخر: “.. ورطت السلطات نفسها بهذه السقطة، إذ إن جميع من يملك ملايين المتابعين سيطالب بحقه من الكعكة إذا”.

ورأى آخرون العكس من ذلك تماما، كون منصات التواصل أقدر من أيّ وسائل أخرى على تقييم قبول الفنان لدى الجمهور، حيث ذكرت الصحافية ربيعة خطاب قائلة: “متضامنة مع الفنان بوخشبة بعد موجة السخرية التي تعرّض عندما تحصّل على بطاقة الفنان .. لم تتطرقوا إلى أصحاب التضاريس البارزة لأنكم ببساطة تفتقرون إلى أدنى درجات النبل، وعقولكم منشغلة بأمور أخرى لا تتعدى مستوى الاستخدام في أماكن غير لائقة”.

كما صرح مغني “الراب”، وصانع المحتوى “ميستر آب”: “.. بمجرد أن منحوه بطاقة فنان حتى تعالت الأصوات ضده.. كما لو أنّ حياتكم ستتغير نحو الأفضل لو حرم منها .. اسمه بوخشبه لأنه حرم من خشبة المسرح، فهو فنان حقيقي”.

من جهته قال الشاعر والصحافي عبد العالي مزغيش: “.. لا أظن أن أعضاء المجلس الوطني للآداب والفنون أغمضوا أعينهم ومنحوا الفنان “بوخشبة” بطاقة الفنان، بل إنهم استندوا إلى معايير وشروط متفق عليها في منح هذه البطاقة، وكلها تتوفر في “بوخشبة” الذي استلم البطاقة من مديرة الثقافة والفنون لولاية عنابة”.