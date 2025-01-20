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الملك يؤكد استمرار التنسيق مع جميع الأطراف المعنية لحماية المصالح الوطنية

منذ 11 ثانية
الملك يؤكد استمرار التنسيق مع جميع الأطراف المعنية لحماية المصالح الوطنية

وطنا اليوم:التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، المكتب الدائم لمجلس النواب، الذي يضم رئيس المجلس ونائبيه ومساعديه.
وأكد جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ضرورة إنجاز مشاريع القوانين المدرجة على أجندة مجلس النواب.
ولفت جلالة الملك إلى أهمية مواصلة تعاون المجلس مع الحكومة للمضي قدما في تنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.
وحول التطورات الإقليمية، أكد جلالته استمرار التنسيق مع جميع الأطراف المعنية لحماية المصالح الوطنية وتحقيق الاستقرار بالمنطقة.
بدوره، أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أن المجلس حريص على التعاون مع الحكومة في مواصلة تنفيذ التحديث بمساراته الثلاثة، مشددا على التزام النواب بتعزيز العمل الحزبي وتكثيف التواصل مع المواطنين.
وأشار إلى أهمية تشكيل المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، مؤكدا دعم مجلس النواب لكل الخطوات والإجراءات التي تسهم في نجاح عمله لتطوير القطاع.
وأعرب الصفدي عن فخر مجلس النواب بمواقف الأردن الإقليمية والدولية، بقيادة جلالة الملك.
وقدم أعضاء المكتب الدائم لمجلس النواب مداخلات خلال اللقاء، تناولت الجهود المبذولة لتجويد العمل البرلماني ودعم إجراءات الحكومة في تنفيذ التحديث الإداري.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.


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