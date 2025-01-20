إعادة طرح عطاء لإدارة عمل شاحنات النقل من العقبة

وطنا اليوم:أعادت وزارة الصناعة والتجارة والتموين للمرة الثالثة طرح عطاء تنظيم وإدارة عمل الشاحنات المتعاقدة مع الوزارة لنقل الحبوب والبضائع من منطقة العقبة إلى جميع المستودعات والصوامع والمطاحن داخل المملكة.

ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء التي تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 160 دينارا غير قابلة للاسترداد علما بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأحد المقبل.

واشترطت الوزارة عند التقديم إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة أو غرفة الصناعة سارية المفعول.