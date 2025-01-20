“مؤسسة أورنج الأردن” و”مؤسسة أرض البشر (تير دي زوم)” توحدان جهودهما لافتتاح موقعين جديدين ضمن مراكز المرأة الرقمية

وطنا اليوم:أبرمت مؤسستا أورنج العالمية والأردن، اتفاقية شراكة مع مؤسسة أرض البشر (تير دي زوم) السويسرية الرائدة في مجال حقوق الطفل بهدف افتتاح موقعين جديدين ضمن مراكز المرأة الرقمية في محافظتي عمان وإربد، لتوسيع نطاق خدمات التمكين المجتمعي والرقمي المقدمة للنساء في جميع محافظات المملكة.

وسينضم المركزان الجديدان إلى 8 من مراكز المرأة الرقمية الموجودة في عدد من محافظات المملكة والمندرجة ضمن مظلة مراكز أورنج الرقمية، والتي تقدم من خلالها مؤسسة أورنج الأردن دعماً متكاملاً للنساء على المستوى المجتمعي، حيث تشكل ملتقى للموهوبات ومصدراً للإلهام، من خلال تعزيز المهارات الرقمية والتسويقية والإدارية للمشاركات.

وحول هذا التعاون الذي يصب في الرؤية الكلّية الهادفة إلى تهيئة واقع أفضل للنساء، أشارت مؤسسة أورنج الأردن إلى أن تضافر الجهود مع مؤسسة أرض البشر (تير دي زوم) التي تسخر مساعيها لتمكين النساء والأطفال والشباب من خلال مجموعة متنوعة من البرامج، سيضاعف من عدد المستفيدات اللواتي سيتعرفن على المهارات الرقمية المختلفة مثل البرمجة وتطوير تطبيقات الهاتف بالإضافة للاستفادة من دورات متخصصة في الريادة وإدارة المعارف والمهارات وإرشادات الصحة النفسية وغيرها، ما سيمكنهن من بناء مستقبل مشرق.

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة أورنج الأردن خرجت دفعة جديدة خلال العام الماضي من مراكز المرأة الرقمية ليصل العدد إلى أكثر من 900 خريجة، يساهمن حالياً في تحسين واقع مجتمعاتهن المحلية وفي مسيرة التنمية الوطنية.

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