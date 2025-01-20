أسعار السلع في قطاع غزة تنخفض بشكل جنوني

وطنا اليوم:تشهد أسواق قطاع غزة انخفاضاً ملحوظاً في أسعار المواد الأساسية والتموينية، وذلك بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الأحد.

ووفقا لفيديوهات نشرت من المواطنين في قطاع غزة فان أسعار السلع تراجعت بشكل جنوني واصفين الأسواق في “بورصة غزة” في إشارة إلى التحركات السريعة في أسعار السلع.

وأفاد الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي، محمد أبو جياب، بأن أسعار السلع الأساسية شهدت تراجعاً كبيراً تجاوز 100%. على سبيل المثال، انخفض سعر كيلو السكر من 25-30 شيكلاً إلى 5 شواكل، مع توقعات بانخفاضه إلى حدود 2.5 شيكل خلال الأيام القادمة. كما انخفض سعر كيلو الطحين من 20-25 شيكلاً إلى 4 شواكل.

وأوضح أبو جياب لموقع الاقتصادي، أن الاتفاق أدى إلى توفر السلع بشكل أكبر في الأسواق بعد مخاوف التجار واحتكارهم للمواد الأساسية، إلى جانب توقعات بتدفق المساعدات إلى القطاع. وأشار إلى أن هذا التحسن شمل كافة مناطق القطاع، بما في ذلك شمال غزة، رغم أن الجنوب استفاد أكثر من دخول المساعدات.

خبراء أشاروا ان الأسعار أيضا مرهونة في نوعية المنتجات التي ستدخل القطاع ما يعني انه في حال التركيز على سلع معينة وتأخير ادخال مواد أخرى فان الأسواق ستتفاعل بانخفاض أسعار الكميات الأكثر توفرا فيما ينخفض سعر ما تبقى من منتجات عندما تصبح الكميات متوفرة في الأسواق.

وهناك عامل مهم يتعلق في توفر الأموال لدى المواطنين إذ إن زيادة الطلب للسلع قد تؤخر انخفاض الأسعار بشكل سريع إلى أن يحدث التوازن في السوق