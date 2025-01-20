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ارتفاع التخليص على المركبات في المنطقة الحرة الزرقاء

منذ دقيقة واحدة
ارتفاع التخليص على المركبات في المنطقة الحرة الزرقاء

وطنا اليوم:كشف ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر عن ارتفاع التخليص على المركبات في المنطقة الحرة الزرقاء بنسبة 7 بالمئة بنهاية عام 2024 ليصل إلى 78 ألف مركبة مقارنة مع نحو 74 ألف مركبة في عام 2023.
وأوضح أبو ناصر في بيان اليوم الاثنين، أن التخليص على المركبات الكهربائية شهد ارتفاعاً كبيراً بنسبة 33 بالمئة خلال عام 2024، حيث تم التخليص على نحو 51 ألف مركبة كهربائية مقارنة بـ 38 ألف مركبة في عام 2023.
وأرجع هذا النمو إلى قرار الحكومة بإخضاع السيارات موديل سنة التخليص أو السنة التي تسبقها أو السنة التي تليها لكفالة خطية إلزامية على السيارات الكهربائية الجديدة.
وفيما يخص مركبات البنزين، أشار أبو ناصر إلى تراجع التخليص عليها بنسبة 32 بالمئة، لتسجل نحو 7700 مركبة في 2024 مقارنةً بـ 11 ألف مركبة في 2023.
أما مركبات الديزل، انخفضت حركة التخليص عليها بنسبة 5 بالمئة، حيث بلغت 7700 مركبة بنهاية 2024 مقارنة بـ 8 آلاف مركبة في 2023.
وعلى صعيد المركبات الهجينة (الهايبرد)، سجلت تراجعاً بنسبة 24 بالمئة، حيث تم تخليص 12 ألف مركبة بنهاية 2024، مقارنة بـ 16 ألف مركبة في 2023.
وحول إعادة التصدير، ارتفع بنسبة 11 بالمئة ليبلغ 133 ألف مركبة بنهاية 2024 مقارنة مع 121 ألف مركبة في 2023.
وأكد أبو ناصر أن التحولات في نسب التخليص على أنواع المركبات المختلفة تعكس التأثير المباشر للقرارات الحكومية والسياسات الضريبية على حركة السوق في المنطقة الحرة بالزرقاء.


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