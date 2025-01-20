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مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 4 بتفجير عبوة ناسفة شمال الضفة

منذ 28 ثانية
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 4 بتفجير عبوة ناسفة شمال الضفة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي برتبة رقيب أول وإصابة 3 آخرين بجروح خطرة بينهم قائد الكتيبة 8211، بعد تفجير المقاومة الفلسطينية عبوة ناسفة بآلية عسكرية في بلدة طمون شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقال بيان للجيش إن “الضابط والجنود كانوا في مركبة مدرعة خفيفة من طراز “داود” الليلة الماضية أثناء اقتحام في بلدة طمون (جنوبي مدينة طوباس)، عندما انفجرت عبوة ناسفة في مركبتهم”.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الضابط المصاب يحمل رتبة رائد ويعمل قائد كتيبة في لواء أفرايم المسؤول عن منطقة قلقيلية.
وبرزت طمون في الأيام الأخيرة بعد عملية لجيش الاحتلال قتل خلالها 3 فلسطينيين أبناء عمومة، بينهم طفلان دون العاشرة، وادعت إسرائيل آنذاك أنها استهدفت “خلية عسكرية” تزرع عبوات ناسفة.
وتقع طمون ضمن محافظة طوباس والأغوار الشمالية، وتمتد أراضيها حتى الحدود الأردنية شرقي الضفة الغربية المحتلة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تحولت بلدة طمون بشمال الضفة الغربية المحتلة إلى مسرح لجرائم الجيش الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين، بدعوى ملاحقة “خلايا مسلحة”.
ويقول مواطنون في المنطقة إن جيش الاحتلال يستهدف في عملياته مجموعة من الشبان الفلسطينيين.
وبحسب رئيس بلدية طمون ناجح بني عودة، فقد تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية في استشهاد 19 فلسطينيا وإصابة العشرات واعتقال نحو 200، وتدمير مقاطع في البنية التحتية وشبكات مياه وكهرباء ومنازل ومتاجر.
وبموازاة الإبادة الجماعية بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس، مما أدى إلى استشهاد 848 فلسطينيا وإصابة 6 آلاف و700 واعتقال 14 ألفا و300، وفق معطيات فلسطينية رسمية.


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